Трамп считает удары вглубь территории РФ эскалацией, однако готов говорить об этом с Зеленским

Президент США Дональд Трамп считает, что удары вглубь территории РФ американским оружием — это эскалация конфликта. Однако он будет это обсуждать это со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским .

Об этом Трамп заявил в ответ на вопрос журналиста во время открытой части встречи с Зеленским в Белом доме.

«Да, это эскалация, но мы будем это обсуждать», — сказал американский президент.

17 октября Зеленский встретится с Трампом в Белом доме. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

17 октября Общественное со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский во время разговора с Трампом хочет поднять три приоритетных вопроса : передачу ракет Tomahawk, противовоздушную оборону и энергетику.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине этого оружия.