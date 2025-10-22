«Встреча была хорошей и успешной». Рютте положительно оценил переговоры Зеленского и Трампа

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, сказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом была «хорошей» и «успешной».

Об этом он заявил журналистами в Вашингтоне накануне саммита с президентом США, сообщает Sky News .

У Рютте спросили, не свидетельствует ли его сегодняшняя встреча с Трампом о том, что переговоры главы Белого дома с президентом Украины были полным провалом. Однако генсек НАТО заверил, что это не так.

«Нет, совсем нет. Эта встреча (Рютте и Трампа – ред.) была запланирована заранее. Я переписывался с президентом после огромного успеха в Газе, и мы договорились о встрече в Вашингтоне, чтобы обсудить, как мы можем воплотить его видение мира в Украине, — сказал он.

Рютте также положительно оценил переговоры Трампа и Зеленского. Он отметил, что «это была хорошая встреча, успешная встреча».

Встреча Трампа и Зеленского — главное — встреча Трампа и Зеленского

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил Вашингтону оружейную сделку.

Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что Штатам тоже нужны эти ракеты и он не хочет отдавать оружие, которое нужно для защиты его страны.

По данным издания Financial Times, во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября президент США призвал его принять условия российского диктатора.

Однако сам Трамп отрицает, что во время встречи с украинским лидером настаивал на передаче России территории всего Донбасса.

Издание Politico сообщило, что встреча Зеленского с Трампом 17 октября прошла не очень удачно, в основном из-за того, что Украина слишком торопилась.

Агентство Reuters писало, что Трамп подталкивал Зеленского пойти на уступки в пользу России и размышлял о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.

21 октября издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп заявил Зеленскому во время встречи, что стремится как можно быстрее закончить войну в Украине, независимо от судьбы Донбасса.