«Путин точно не побеждает». Зеленский рассказал детали встречи с Трампом на саммите НАТО в Гааге

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел «хорошую встречу» с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге 25 июня.

«Хорошая встреча с президентом США в Гааге. (…) С президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова купить это оборудование и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном совместном производстве дронов. Можем усилить друг друга», — написал глава украинского государства в своем Telegram-канале.

Реклама

Кроме того, как заявил президент Зеленский, он поздравил президента Трампа с успешной военной операцией против Ирана.

«Поздравил президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Важно, что действия США ослабили не только их ядерную программу, но и производство дронов. Будем наблюдать за ситуацией», — написал глава украинского государства

Также президент Зеленский рассказал президенту Трампу о недавних встречах делегации Украины и страны-агрессора РФ в Стамбуле.

«Рассказал президенту и о том, как состоялись встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных. Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил президенту факты того, что реально происходит на земле», — подытожил он.

Ранее стало известно, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня длилась около 50 минут.

По словам источника Radio NV, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Дональд Трамп позже отметил, что его встреча с Зеленским была "очень приятной", хотя в прошлом у них «были немного трудные времена».

«Я хотел узнать, как у него дела», — прокомментировал Трамп встречу с украинским президентом.

Кроме этого, американский лидер отметил, что после встречи он сделал вывод относительно Зеленского

«Я думаю, он хотел бы видеть конец этого (войны России против Украины — ред.). И я хочу. Я думаю, что… я вынес из встречи то, что он (Владимир Зеленский — ред.) хотел бы, чтобы это закончилось. Я думаю, что это отличное время, чтобы завершить это. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы завершить войну», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что не обсуждал с президентом Украины возможное прекращение огня.