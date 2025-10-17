Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом в пятницу, 17 октября, хочет поднять три приоритетных вопроса.

Об этом сообщил Общественному информированный собеседник.

По его словам, украинский президент хочет обсудить передачу ракет Tomahawk, противовоздушную оборону и энергетику.

«Также могут обсудить потенциальную встречу Зеленского с Путиным в Будапеште», — сказал он.

17 октября Зеленский встретится с Трампом в Белом доме. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине этого оружия.