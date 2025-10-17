«Делают очень хорошие дроны». Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских БПлА

Как отметил президент США Дональд Трамп, президент Владимир Зеленский сказал, что «для ударов по военным целям» в РФ Украине «нужны тысячи дронов и ракеты Tomahawk» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп во время встречи 17 октября с президентом Украины Владимиром Зеленский заявил, что официальный Вашингтонзаинтересован в украинских дронах из-за их качества.

«Мы заинтересованы в украинских дронах, они делают очень хорошие дроны», — сказал глава Белого дома.

Как отметил президент Зеленский, «для ударов по военным целям» в РФ Украине «нужны тысячи дронов и ракеты Tomahawk».

Реклама

По словам главы украинского государства, у США «есть много ракет, а Украина имеет тысячи дронов собственного производства».

«Мы можем работать вместе и усилить американское производство», — подытожил президент Зеленский.

«Да, мы это делаем. У нас сейчас много дронов. Мы производим свои собственные дроны, но также покупаем дроны у других производителей, которые делают очень хорошие дроны. (…) В последние пару лет из-за этой войны дроны стали играть очень важную роль в военных действиях», — поддержал его президент Трамп.

16 октября агентство Bloomberg сообщило, что официальный Киев предлагает официальному Вашингтону детально проработанное партнерство в сфере производства беспилотников.

Как сообщают источники издания, знакомые с планом переговоров, будет обсуждаться возможность совместного производства украинских дронов в США или Европе с последующим экспортом для нужд американской армии

«Мы начали переговоры по уникальному соглашению об обмене технологиями, которое даст США доступ к самым современным украинским дронам. Это не только стратегическое преимущество для Украины, но и вклад в безопасность США и их союзников во всем мире», — заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.