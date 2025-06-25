«Есть две основные темы». Нардеп Чернев рассказал, что будут обсуждать Трамп с Зеленским

Народный депутат из фракции Слуга народа, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал в эфире Radio NV , о чем будут разговаривать на саммите НАТО президент США Дональд Трамп и президент Владимир Зеленский.

По его словам, будут обсуждаться две основные темы.

«Это разблокирование вопроса предоставления нам вооружения, но не на безвозмездной основе; чтобы мы могли купить те самые системы Patriot, о которых мы просим уже давно и которые, в принципе, с европейскими партнерами мы готовы будем купить. И второе — это вопрос недоговороспособности Российской Федерации, которая не проявляет никаких признаков того, что они готовы остановить эту войну, а наоборот — увеличивают удары по территории Украины», — рассказал нардеп.

Реклама

Чернев уверен, что Трамп понимает всю картину, ему об этом докладывают:

«Но для нас важно, чтобы была еще какая-то реакция на такие действия Российской Федерации, в частности на их неготовность и нежелание идти на мирные переговоры, а наоборот — эскалацию с их стороны».

Он высказался и относительно ожиданий в целом от саммита НАТО:

«Первое — представленность в финальном документе и продолжение обязательств наших партнеров по помощи Украине. Второе — это анонс практических шагов, что будет предоставлено Украине от наших европейских партнеров. И третье — это результаты встречи с президентом Трампом относительно, опять же, вооружения Соединенных Штатов и относительно хода вопроса мирных переговоров и давления на Российскую Федерацию».

Читайте также: Встреча Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО началась

В закрытой программе саммита на 25 июня говорится о том, что Зеленский встретится с Трампом после пленарного заседания лидеров НАТО, сообщает из Гааги корреспондент NV Наталка Роп.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов.

Politico сообщало, что Зеленского не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня.