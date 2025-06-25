Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют провести двустороннюю встречу 25 июня во время саммита НАТО в Гааге.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

Оба лидера ранее заявляли о намерении встретиться, однако точная дата не объявлялась. Зеленский отмечал, что переговоры о сроках продолжаются, однако тематика встречи публично не разглашалась.

Интерес к переговорам со стороны Киева рос на фоне ограниченного формата участия украинской делегации в саммите НАТО. По информации СМИ, Зеленский не включен в официальную программу переговоров, а приглашен только на вечерний прием. Это вызвало беспокойство относительно целесообразности его поездки в Гаагу.

Предыдущая возможность встречи с Трампом сорвалась на саммите G7 в Канаде из-за досрочного отъезда американского президента. По данным Reuters, это также повлияло на позицию США при обсуждении итогового документа по Украине.

Трамп подтвердил вероятность встречи с Зеленским 24 июня во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One. Последний раз лидеры США и Украины встречались лично в апреле во время прощания с Папой Римским в Ватикане — после нескольких месяцев дипломатического напряжения.