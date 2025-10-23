В Белом доме заявили, что Трамп встретится с Си Цзиньпинем 30 октября в Южной Корее

Как сообщили в Белом доме, Дональд Трамп сначала отправится в Малайзию, а затем посетит Южную Корею, где, собственно, и встретится с Си Цзиньпинем 30 октября (Фото: Nicholas Gordon/Fortune via Reuters)

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином 30 октября — в рамках своего турне по странам Азии.

Об этом сообщила на брифинге 23 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Утром по местному времени в четверг, 30 октября, президент Трамп примет участие в двусторонней встрече с лидером КНР Си, после чего вернется в Вашингтон», — сказала она.

Реклама

Кроме того, Левитт сообщила журналистам, что президент Трамп планирует отправиться в Малайзию поздно вечером в пятницу, 23 октября, а затем посетит Южную Корею, где, собственно и встретится с Си Цзинпинем. В Южной Корее на следующей неделе пройдет саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как пишет Bloomberg, это будет первая личная встреча лидеров с 2019 года.

Ранее, 22 октября Трамп заявил, что планирует обсудить войну России против Украины во время предстоящей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Я буду с ним говорить о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной, будь то с помощью нефти, энергии или чего-то другого. И я думаю, что он будет очень восприимчив», — сказал глава Белого дома.

7 октября телеканал CNN сообщил, что Трамп может встретиться с Си Цзиньпином во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По словам чиновников администрации, саммит запланировано провести в городе Кёнджу 31 октября и 1 ноября.

28 сентября WSJ писало, что Си Цзиньпин, пользуясь желанием Трампа заключить торговую сделку, может потребовать от него выступить против независимости Тайваня.

По мнению источников WSJ, лидер Китая считает, что ему удастся убедить Трампа изменить политику США в отношении Тайваня в обмен на заключение экономического соглашения, к которому стремится президент США.

10 октября издание BBC сообщило, что Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Си Цзиньпином после того, как Пекин ужесточил правила экспорта редкоземельных металлов.

12 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Китай «выбрать путь разума в торговых отношениях с Соединенными Штатами и отметил, что Трамп имеет больше рычагов влияния.