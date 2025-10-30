— «Иногда надо дать им воевать», — это слова Дональда Трампа о разговоре с Си Цзиньпинем по поводу войны в Украине. Максим, эти слова сказаны в стиле Дональда Трампа, характерные для него. Я не думаю, что многим в Украине эти слова понравились. Здесь я говорю о форме, как именно они были сказаны. Но если более прагматично на это посмотреть, что бы ты сказал и об этом его заявлении, и в целом о встрече, которая состоялась в Южной Корее?

Реклама

— Начну со встречи. Мне кажется, что это крайне важное событие в целом для американской политики и лично для Трампа. Мы понимаем, что Соединенные Штаты и Китай — это две сверхдержавы, которые фактически делят основные сферы влияния в мире, которые являются ярыми противниками не только в политической плоскости, экономической, но в том числе и в военной плоскости. И, скажем, такое распределение ролей и какое-то сохранение четко определенных сфер влияния — для обеих стран очень важно для того, чтобы продолжать доминировать, по крайней мере в части регионов, где они чувствуют себя наиболее комфортно.

Поэтому для Трампа важным достижением было, в принципе, пообщаться. Мы знаем, что было несколько заявлений о том, что раньше с китайской стороны как-то не складывались эти встречи. И Трамп вообще не ожидал, что в ответ на введение американских пошлин в свое время против Китая, Китай настолько окажется зубастым и будет давать отпор, на который вынужден будет отступать сам Трамп.