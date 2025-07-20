Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке, 29 июня 2019 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин , вероятно, встретятся перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 30 октября по 1 ноября, или во время этого саммита в его кулуарах, сообщает китайское издание South China Morning Post .

«Многочисленные источники» издания сообщили, что нынешний саммит АТЭС, вероятно, является лучшей возможностью для Трампа и Си Цзиньпина встретиться в этом году.

Эти источники сообщили, что Трапм может для этой встречи посетить Китай.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Си Цзиньпин планирует посетить саммит АТЭС, который состоится в Кёнджу в Южной Корее, но участие в нем Трампа еще не подтверждено.

Издание напоминает, что в июле министр иностранных дел Китая Ван И и государственный секретарь США Марко Рубио впервые встретились лично, и называет эту встречу «потенциально важным шагом» к встрече президента США и лидера Китая. Также в статье отмечается, что во время телефонного разговора в прошлом месяце Си пригласил Трампа и его жену посетить Китай.

Рубио после встречи с Ван И заявил, что существует «сильное желание с обеих сторон» относительно встречи между двумя президентами.

South China Morning Post пишет, что после прихода Трампа к власти характер отношений США и Китая несколько раз изменился: президент США пригрозил ввести пошлины на товары из Китая в размере 145%, но затем обе стороны работали над стабилизацией отношений, договорившись о предварительном торговом соглашении, которое ослабляет ограничения на экспорт редкоземельных элементов из Китая и торговые барьеры США в сфере технологий.

Китайские аналитики заявили, что встреча в Китае перед саммитом АТЭС или в его кулуарах является наиболее вероятным сценарием, добавив, что Трамп может посетить Шанхай или другое место, а не Пекин.

Издание также утверждает, что, по мнению «дипломатических обозревателей» Трамп хочет встречи больше, чем Си Цзиньпин, и хотел бы, чтобы она состоялась в Пекине. В то же время, аналитики предупреждают, что несколько факторов могут поставить под угрозу встречу, включая Тайвань или действия более ястребино настроенных американских чиновников, говорится в статье.

Представитель Трампа не ответил на запрос о комментарии относительно сообщений о планах встречи с Си осенью, сообщило агентство Reuters.

18 июля издание The Times сообщило, что Си Цзиньпин хочет в сентябре 2025 года организовать в Китае трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации издания, есть вариант, что мероприятие организуют как часть празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Власти Китая ранее объявили о планах провести по этому поводу парад на пекинской площади Тяньаньмэнь в сентябре. При этом диктатор Путин уже принял приглашение принять участие в мероприятии

