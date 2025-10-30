«Перелома не произошло». Неутешительные выводы дипломата после переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин на двусторонней встрече на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, 30 октября 2025 год (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Дипломат, посол Украины в нескольких странах Азии Павел Султанский рассказал в эфире Radip NV , что встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина не стала переломной, а война Украины не была первоочередной темой переговоров.

«Относительно переломности этой встречи… Я не вижу такой переломности в результатах этой встречи. Какие бы комментарии и громкие [заявления] не были, следует быть уверенным: борьба будет продолжаться, конкуренция никуда не денется. Дай Бог, [чтобы] она не переросла во что-то неконтролируемое», — отметил дипломат.

Он также отметил, что эти переговоры принесли Украине: