Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином «приведет к вечному миру»

Американский лидер вновь использовал обозначение «G2», имея в виду формат тесного партнерства между США и Китаем (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином была «отличной для обеих сторон» и, по его словам, «приведет к вечному миру».

об этом он написал в Truth Social.



«Моя встреча на уровне G2 с президентом Си Цзиньпином из Китая была замечательной для обеих наших стран. Она приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США», — написал Трамп.

Американский лидер снова использовал обозначение «G2», имея в виду формат тесного партнерства между США и Китаем. Этот термин еще в 2005 году предложили американские экономисты для описания возможного сотрудничества двух ведущих экономик мира. Идею когда-то поддерживал политолог Збигнев Бжезинский, а попытку реализовать ее делала администрация Барака Обамы, однако из-за сопротивления Пекина концепт так и не был воплощен.



Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября 2025 года в Пусане длилась 1 час 40 минут.

Лидеры двух стран обсудили торговые отношения, возможность нового соглашения и вопросы безопасности, включая ядерные испытания США.

Как сообщал CNN, что «переговоры проходили в дружественной, но немного напряженной атмосфере, ведь стороны затронули стратегически важные темы».

Позже президент Трамп сообщил, что стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%. Они также достигли ряда договоренностей.

Он также сообщил, что торговые споры между Вашингтоном и Пекином «урегулированы».

Кроме того, по словам президента Трампа, во время переговоров удалось заключить годовое соглашение по поставкам редкоземельных металлов, которые являются стратегически важными для мировой экономики.

«Вопрос редкоземельных металлов решен — и это хорошо для всего мира», — сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.