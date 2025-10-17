Орбан поговорил с Путиным и заявил, что подготовка к встрече с Трампом «идет на полную скорость»

17 октября, 15:37
Поделиться:
Премьер Венгрии Витор Орбан (Фото: John Thys/REUTERS)

Премьер Венгрии Витор Орбан (Фото: John Thys/REUTERS)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 17 октября, провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, подготовка к встрече между Путиным и президентом США Дональдом Трампом «продолжается на полную скорость».

Об этом Орбан сообщил на своей Facebook-странице.

«Поговорил с президентом России. Подготовка продолжается на полную скорость!», — написал глава венгерского правительства.

Реклама

Вместе с тем, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна примет Путина, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда из-за похищения украинских детей.

Также он утверждает, что Венгрия — это якобы самая безопасная страна Европы и одна из самых безопасных стран мира. По словам Сийярто, «если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь».

Читайте также:
Начал с Рюрика и Ярослава Мудрого. На Аляске Путин ошеломил Трампа «беспорядочной» исторической лекцией, которая изменила их отношения — FT

«Мы здесь, в Венгрии, в Будапеште, готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях», — сказал он.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков не назвал дату, когда состоятся переговоры Трампа и Путина.

Он утверждает, что у президента США и российского диктатора «есть воля провести такую встречу». Впрочем, по словам Пескова, сначала вопрос переговоров будут прорабатывать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Они сначала свяжутся, проведут разговор и определят переговорные команды и порядок обсуждения. Воля президентов зафиксирована и была подтверждена во время вчерашнего телефонного разговора», — сказал пресс-секретарь Путина.

Читайте также:
Лучшие мемы. «Господи, до конца недели я помирю тебя с дьяволом». В соцсетях затроллили Трампа после разговора с Путиным

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября издание The Telegraph написало, что потенциальная встреча Трампа и Путина в Венгрии станет «большим унижением» для Евросоюза и «огромным благом» для Орбана.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Владимир Путин Венгрия Россия-США Дональд Трамп Виктор Орбан встреча Трампа и Путина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies