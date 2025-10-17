Орбан поговорил с Путиным и заявил, что подготовка к встрече с Трампом «идет на полную скорость»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 17 октября, провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, подготовка к встрече между Путиным и президентом США Дональдом Трампом «продолжается на полную скорость».

Об этом Орбан сообщил на своей Facebook-странице.

«Поговорил с президентом России. Подготовка продолжается на полную скорость!», — написал глава венгерского правительства.

Вместе с тем, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна примет Путина, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда из-за похищения украинских детей.

Также он утверждает, что Венгрия — это якобы самая безопасная страна Европы и одна из самых безопасных стран мира. По словам Сийярто, «если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь».

«Мы здесь, в Венгрии, в Будапеште, готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях», — сказал он.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков не назвал дату, когда состоятся переговоры Трампа и Путина.

Он утверждает, что у президента США и российского диктатора «есть воля провести такую встречу». Впрочем, по словам Пескова, сначала вопрос переговоров будут прорабатывать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Они сначала свяжутся, проведут разговор и определят переговорные команды и порядок обсуждения. Воля президентов зафиксирована и была подтверждена во время вчерашнего телефонного разговора», — сказал пресс-секретарь Путина.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября издание The Telegraph написало, что потенциальная встреча Трампа и Путина в Венгрии станет «большим унижением» для Евросоюза и «огромным благом» для Орбана.