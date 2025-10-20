Зеленский заявил, что не считает Будапешт лучшим местом для переговоров Трампа с Путиным

«Я не считаю, что Будапешт — лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча», — сказал глава государства во время встречи с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что для встреч рассматривали «много разных достойных вариантов», в частности, Швейцарию, Австрию, Ватикан, Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.

«Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр (Венгрии Виктор Орбан — ред.), который везде блокирует Украину, может сделать что-то позитивное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное», — считает президент.

По его словам, в определенных кругах США присутствует настроение, что Россия сейчас якобы «выигрывает» на поле боя, в других кругах распространено наоборот — РФ ничего не выигрывает.

«Мне кажется, что среди людей, которые постоянно продвигают мнение о якобы безусловных преимуществах России в этой войне, есть и действующий премьер-министр Венгрии. И когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение», — добавил Зеленский.

Он заверил, что Украина не даст Москве выйти из войны победителями в любой конфигурации переговоров, даже если давление будет осуществляться только на нее.

«Даже когда вам кажется, что вы в тупике, он не такой еще и глухой. Это раз. Вторая история — никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, — это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу россиянам», — подчеркнул глава государства.

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором РФ. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа, а подготовка к саммиту уже началась.

17 октября Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

19 октября президент Украины заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу Трампа и Путина.