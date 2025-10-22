Встреча Трампа с Путиным в Будапеште. Сийярто обвинил «провоенную элиту» в попытках сорвать саммит

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что информация об отмене переговоров государственного секретаря США Марко Рубио с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым является «усилиями провоенных кругов помешать проведению саммита».

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам венгерского министра, с момента объявления о проведении «мирного саммита» между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште «было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению».

«Провоенная политическая элита и их СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими для войны или мира», — написал Сийярто.

Он утверждает, что то же самое «происходит почти перед каждым заседанием Европейского Совета, перед принятием решений о санкциях или о Европейском фонде мира».

«На этот раз не будет никаких изменений. Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится», — добавил глава МИД Венгрии.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС, подытожили в издании.

Неназванные дипломаты рассказали Reuters, отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.