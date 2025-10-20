Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Анкоридже на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Дипломат, бывший посол в США и Франции Олег Шамшур рассказал в эфире Radio NV , чего ждать от встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая может состояться вскоре в Будапеште , и есть ли смысл президенту Владимиру Зеленскому участвовать в этих переговорах.

— Есть ли у вас сомнения относительно встречи в Будапеште Путина и Трампа? Правильно ли я говорю, что подготовка уже началась?

— Сомнений нет: подготовка началась. Сейчас уже активно говорят, как Путин будет лететь, каким маршрутом. Все находится в стадии подготовки к этой встрече.

Что касается ожиданий, то они, мягко говоря, отсутствуют.

— А в таком случае, в какой позиции оказался Евросоюз? Конечно, Евросоюз — это не одно государство, это десятки государств. Не является ли эта вся история пощечиной по ним непосредственно?

— В принципе, позиция Евросоюза, мягко говоря, сложная, а фактически — унизительна. Это унижение для Евросоюза, поскольку встреча проходит в стране, которая является членом Европейского Союза. Возникает вопрос о присутствии подсанкционного Путина, о его пролете.