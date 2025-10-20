Макрон: Украинцы и европейцы должны присутствовать на переговорах Трампа и Путина в Будапеште

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует встречу американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, однако считает, что к переговорам должны быть привлечены украинцы и европейцы, сообщает Barrons .

«С того момента, как они будут обсуждать судьбу Украины, украинцы должны быть за столом. С того момента, как они будут обсуждать вопросы, влияющие на безопасность европейцев, европейцы должны быть за столом», — сказал он журналистам в понедельник, 20 октября, после саммита лидеров южных стран ЕС в Словении.

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что также поговорил с президентом США и анонсировал разговор с диктатором РФ. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа, а подготовка к саммиту уже началась.

17 октября Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

19 октября президент Украины заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу Трампа и Путина.