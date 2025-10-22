«Тема окружена большим количеством вбросов». В Кремле говорят, что подготовка к саммиту Трамп-Путин продолжается, но даты пока нет

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки возможной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина пока не определены, а ее подготовка требует тщательной проработки.

Об этом сообщает пропагандистское издание Газета.ru.

«Сроки не определены, но к этому нужна тщательная подготовка, для этого нужно время», — сказал пресс-секретарь Путина.

Реклама

Песков утверждает, что тема возможного саммита «окружена большим количеством спекуляций».

«Понятно, что это окружено большим количеством сплетен, вбросов, большинство [из которых] не соответствует действительности. Новостей пока нет», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных осложнениях в подготовке, спикер Кремля добавил: «Нового сказать нечего».

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого цитирует пропагандистское информагентство Интерфакс, сказал, что Москва продолжает подготовку к возможному саммиту Трампа и Путина. По его словам, Россия сосредотачивает основное внимание на его содержательной стороне, а не на графиках и форматах

«Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне, чем мы и занимаемся в свете поручений [Путина], которые мы имеем», — говорит Рябков.

Он утверждает, что «вопросы о графиках, о форматах, о последовательности шагов — они по большому счету производные от содержательной стороны».

«Разумеется, есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом — неделю, две, три назад. Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договоренности уменьшить шансы их достижения. Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается. Она может иметь разные формы», — заявил Рябков.

Заместитель главы российского МИД утверждает, что значительных препятствий для встречи Трампа и Путина якобы нет.

«Я не вижу значительных препятствий. Вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами в Анкоридже, эти рамки наполнились конкретикой. И это трудный процесс, надо признать», — сказал Рябков.

Он добавил, что «для этого и есть дипломаты, чтобы этим заниматься».

Встреча Трампа и Путина в Будапеште — главное — встреча Трампа и Путина в Будапеште

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС, подытожили в издании.

Неназванные дипломаты рассказали Reuters, отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине, похоже, поставил под угрозу встречу между Трампом и Путиным.

Также агентство Reuters писало, что Кремль в минувшие выходные отправил властям США частное коммюнике, в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины. Там еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Белого дома написало, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время. Сам президент США сказал, что окончательного решения о встрече с российским диктатором пока нет.

Зато в Кремле и в Венгрии заявляют, что подготовка к саммиту РФ-США продолжается.