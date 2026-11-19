Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время группового фотографирования на саммите АТЭС в Китае, 19 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в Китае заявил о «замечательных отношениях» и «множестве замечательных вещей» в будущем, пишет The Guardian.

«У нас уже много лет замечательные отношения. Мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого может получиться много замечательных вещей — или, по крайней мере, они могут начаться. Но я думаю, что они из этого получатся», — сказал Трамп.

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Он также назвал Путина «своим другом».

Российские СМИ пишут, что двусторонняя встреча Трампа с Путиным длилась менее часа.

Она состоялась после встречи Путина с лидером Китая Си Цзиньпином 18 ноября, на которой они, как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, обсудили войну в Украине. Ожидалось, что Путин и Трамп также затронут тему войны.

19 ноября состоится трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина. Как сообщал Белый дом, Трамп хочет обсудить нераспространение ядерного оружия, а тему войны в Украине затрагивать не планируют.