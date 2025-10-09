Помощник Путина поспорил с российским МИДом об «исчерпании импульса» Аляски для окончания войны

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что контакты между Кремлем и администрацией президента США Дональда Трампа якобы «постоянно ведутся», а комментарий об «исчерпании импульса», который появился на Аляске, является ложным .

Об этом в четверг, 9 октября, сообщили российские пропагандистские СМИ РИА Новости и ТАСС.

По словам Ушакова, заявления заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о «исчерпании импульса» по урегулированию войны против Украины, который появился после встречи Путина и Дональда Трампа на Аляске, «в корне неверны».

Также он утверждает, что договоренности на Аляске «не нравятся Украине и европейцам».

«Конечно, эти понимания и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, не всем нравятся… В частности, на основе этих договоренностей и пониманий мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнёрами. Так что какие-то там заявления о том, что „импульс в Анкоридже исчезает или импульс исчерпан“ — это высказывание совершенно неверное… Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже», — уверял Ушаков.

Ранее Рябков говорил, что Россия призывает США «трезво и здраво» подойти к вопросу поставки Украине ракет Tomahawk. По словам чиновника, передача этих ракет приведет к качественному изменению ситуации, но якобы не повлияет на войну.

15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска — на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж. Переговоры США и РФ прошли в формате «три на три» и продолжались почти три часа.

После встречи оба выступили на короткой пресс-конференции. Трамп назвал переговоры «продуктивными», но заявил, что они не достигли полного согласия по нескольким «важным вопросам». Соглашения по Украине по результатам переговоров не заключали, но его обсуждали.

После этого США и Украина предлагали переговоры с РФ на уровне лидеров. Но Владимир Путин фактически отказался встречаться, в частности, предложив Владимиру Зеленскому приехать в Москву.

Президент Украины указывал, что РФ не хочет мира, пытается уклониться от переговоров на уровне лидеров и посылает соответствующие сигналы.