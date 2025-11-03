Стубб предположил, что Трамп и Путин могут встретиться на саммите G20 в ЮАР

Трамп и Путин во время встречи на Аляске, США, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в ЮАР в конце ноября. Об этом сообщает Yle .

Стубб не раскрыл деталей этого предположения, но известно, что саммит G20 состоится 21−22 ноября в городе Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика).

В сентябре Трамп заявил, что не приедет на саммит G20 в ЮАР. Вместо него саммит посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Реклама

В апреле президент США сказал, что не будет участвовать в саммите G20 из-за якобы «геноцида белых фермеров» в ЮАР.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что Путин не примет личного участия в саммите G20. В то же время он утверждал, что Россия «будет представлена на саммите на достойном уровне».

Стубб во время выступления отметил, что среда безопасности Финляндии является «тяжелой». Он отметил, что оценка ситуации безопасности в стране начинается с РФ, ее целей и средств, которые она использует для их достижения.

Президент Финляндии подчеркнул, что роль Финляндии как сторонника Украины является «четкой и сильной».

«Поддерживая Украину, мы во многих аспектах находимся на одной стороне. Понимание Украиной современных военных действий дает нам многое», — подчеркнул Стубб.

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что саммит между Трампом и Путиным не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине.

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что власти США отменили саммит между Трампом и Путиным в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции РФ по войне в Украине.

2 ноября в Кремле заявили, что пока нет необходимости во встрече российского диктатора и президента США для урегулирования войны в Украине.