Bloomberg узнал дату возможной встречи Трампа с Орбаном

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, США, 21 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом пишет Bloomberg , ссылаясь на источник, знакомый с этим вопросом.

Собеседник отметил, что место встречи еще не определено.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы попытаться «защитить Венгрию» от влияния американских санкций на российскую нефть.

Реклама

22 октября США впервые при второй администрации Дональда Трампа применили новые санкции против страны-агрессора России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых ограничениях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны против Украины». В частности, под санкции попали компании Роснефть и Лукойл.

Орбан в свою очередь заявил, что правительство Венгрии ищет пути обойти санкции, введенные Министерством финансов США против российских нефтяных компаний.

В интервью Fox News, опубликованном 26 октября, посол США в НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Венгрия зависит от Москвы в вопросах импорта нефти и газа. В отличие от многих своих соседей в ЕС, которые работали над сокращением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия только нарастила закупки.

«Венгрия не разработала никаких планов и не сделала никаких активных шагов для сокращения импорта российских энергоносителей. Поэтому мы продолжим работать с ними и будем работать с их соседями, такими как Хорватия, и другими странами, которые могут помочь им избавиться от этой зависимости», — отметил посол.