31 мая 2018, четверг

Встреча Трампа и Ким Чен Ына: в Белом доме сообщили о хороших новостях из КНДР

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Белый дом надеется, что саммит с Северной Кореей состоится

Белый дом надеется, что саммит с Северной Кореей состоится

В Белом доме рассчитывают, что историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в намеченный день – 12 июня.

Как заявила спикер Белого дома Сара Сандерс, в демилитаризованной зоне вдоль границы между Северной и Южной Кореями продолжаются переговоры между американской и северокорейской делегациями, передает Reuters.

"Сегодня делегация США во главе с послом Сун Кимом встретилась с северокорейской стороной, и их переговоры продолжатся. Информация, которая поступила со встречи, была позитивной, и мы продолжим продвигаться вперед", - заявила она.

Напомним, что 27 мая высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

После отмены встречи лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу в пограничном пункте Пханмунджом, на которой Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с Дональдом Трампом 12 июня.

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