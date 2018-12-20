Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
Андрей Смирнов
Путин наврал с три короба
Александр Лиев
Оккупированный Крым. Итоги пятого турсезона
Александр Гольц
Тяжелый день для России

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в начале 2019 года - Помпео

Сегодня, 18:43
28
Цей матеріал також доступний українською

Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа рассчитывает провести второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в начале 2019 года.

"Мы надеемся, что в следующем году президент Трамп и председатель Ким встретятся сразу после начала года и еще больше продвинутся в вопросе отвода [ядерной] угрозы от нас, Соединенных Штатов", - цитирует заявление Помпео издание The Straits Times.

Заявление Помпео прозвучало после того, как Пхеньян выдвинул условия ядерного разоружения. В Северной Корее заявили, что не будут проводить денуклеаризацию, если США первыми не устранят ядерную угрозу со своей стороны.

США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре. Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации. По данным СМИ, чиновники КНДР пытались скрыть от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов.

Угроза войны. Каким ядерным потенциалом обладают США, КНДР и другие страны. Инфографика

Теги:   Майк Помпео Северная Корея КНДР США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 12:31

article_img
Путин заявил о переговорах с Медведчуком по вопросу освобождения украинских моряков

Последние новости

Компании/Рынки

Сегодня, 19:50

Автозавод Дерипаски ведет переговоры с США о снятии санкций - Reuters
Геополитика

Сегодня, 19:46

Польша определилась с кандидатурой на должность посла в Украине - СМИ
Экономика

Сегодня, 19:39

Вице-премьер Зубко объяснил, кто может контролировать перепланировку квартир

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Белый дом в огне
6664
Олег Панфилов - фото
Олег Панфилов
Американская мечта. В Грузии разразился скандал
6310
Евген Глибовицкий - фото
Евген Глибовицкий
Четыре последствия того, что произошло в украинском православии
5799
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12215
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11102
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8811
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29072
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25176
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20765

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться