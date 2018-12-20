Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в начале 2019 года - Помпео Сегодня, 18:43 28 Цей матеріал також доступний українською Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа рассчитывает провести второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в начале 2019 года.

"Мы надеемся, что в следующем году президент Трамп и председатель Ким встретятся сразу после начала года и еще больше продвинутся в вопросе отвода [ядерной] угрозы от нас, Соединенных Штатов", - цитирует заявление Помпео издание The Straits Times.

Заявление Помпео прозвучало после того, как Пхеньян выдвинул условия ядерного разоружения. В Северной Корее заявили, что не будут проводить денуклеаризацию, если США первыми не устранят ядерную угрозу со своей стороны.

США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре. Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации. По данным СМИ, чиновники КНДР пытались скрыть от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов.

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