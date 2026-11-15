Президент США Дональд Трамп, китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться на следующей неделе , чтобы обсудить глобальные «горячие точки» — от войн в Украине и Иране до ядерного оружия и искусственного интеллекта. Однако шансы на то, что эта редкая встреча приведет к заключению крупной сделки, ничтожно малы.

Об этом пишет Reuters.

По словам двух источников, осведомленных о ходе подготовки, переговоры о встрече, продолжающиеся до последнего момента, пока не привели к определению повестки дня или формата. Ожидается, что встреча состоится в Шэньчжэне, где лидеры примут участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Reuters отмечает, что трое лидеров преследуют совершенно разные цели.

Путин видит шанс заключить соглашение о прекращении войны в Украине на собственных условиях. Трамп — потрясенный недавними поражениями своей Республиканской партии на выборах — считает это возможностью войти в историю, поскольку возможен прогресс в направлении трехстороннего соглашения о контроле над ядерным оружием. Однако для Си Цзиньпина это непредсказуемая встреча, сопряженная с многочисленными рисками.

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В статье отмечается, что склонность Трампа к импровизации противоречит тщательно спланированному подходу Си Цзиньпина к мероприятиям высокого уровня. В то же время надежды Трампа в сфере контроля над вооружениями сталкиваются с реальностью: Китай, обладающий значительно меньшим ядерным арсеналом, чем США или Россия, считает себя аутсайдером в ядерной гонке.

«Это то, чего китайцы не могут терпеть», — сказал Эдгард Каган, бывший высокопоставленный представитель администрации Байдена по вопросам Восточной Азии, ныне работающий в аналитическом Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, можно с уверенностью сказать, что китайцы не хотят вести переговоры с США по контролю над вооружениями.

«И они точно не хотят делать это совместно с США и Россией, поскольку это предполагает признание ими того факта, что они сейчас являются крупной ядерной державой, на которую должны распространяться аналогичные ограничения», — сказал он.

«Эта встреча станет очередным дипломатическим спектаклем Трампа за почти шесть лет его пребывания на посту президента США, включая его предыдущие встречи с Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Ни одна из этих встреч не привела к прорыву», — говорится в материале.

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Один из высокопоставленных представителей администрации Трампа заявил, что «мы не рассчитываем достичь какого-либо соглашения» по ядерным вопросам, но добавил: «Пришло время для Китая, так сказать, активизироваться».

В статье говорится, что предложенная встреча вызвала — особенно в России — сравнения с Ялтинской конференцией 1945 года с участием США, Великобритании и Советского Союза, на которой были официально закреплены сферы влияния и заложены основы мирового порядка после Второй мировой войны и которая стала символом договоренностей великих держав, навязанных более мелким странам.

Reuters пишет, что правительства Украины и Тайваня глубоко обеспокоены перспективой заключения отдельного соглашения между тремя странами без их участия.

«Мы действительно не хотим, чтобы это превратилось в „Ялту-2, 3, 4“ с переделом сфер влияния», — заявил в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время ситуация выглядит неудобной для Китая, который не был приглашен на Ялтинский форум в 1945 году и который пытается позиционировать себя как «защитника» интересов малых стран.

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19 октября Трамп заявлял журналистам, что во время визита в Китай рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином и Путиным. Он анонсировал обсуждение денуклеаризации и войны в Иране.