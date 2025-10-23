Рютте также присоединится к встрече «коалиции желающих» в Лондоне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пятницу, 24 октября, приедет в Лондон, чтобы принять участие во встрече «коалиции желающих». Об этом в соцсети X в четверг, 23 октября, написала спикер НАТО Эллисон Гарт.

По словам Гарт, 24 октября в 18:05 должна состояться встреча Рютте с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Инфографика: NV

20 октября телеканал Sky News написал, что 24 октября в Лондоне состоится встреча стран «коалиции желающих», на которой будет присутствовать Владимир Зеленский.

19 октября украинский президент отмечал, что поручил дипломатам подготовить новую встречу стран «коалиции желающих» в ближайшее время.

Предыдущая встреча состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран. На саммите участники обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, а также скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.