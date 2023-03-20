Си Цзиньпин встретился с международным преступником Путиным в Кремле: тот заявил, что будет рассмотрен «мирный план» по Украине 20 марта, 15:57 Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Кремле, 20 марта 2023 года (Фото:Russian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В Москве началась встреча российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

Путин заявил, что внимательно ознакомился с «мирным планом Китая» (речь идет об опубликованной КНР позиции относительно войны РФ против Украины).

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Российский диктатор отметил, что «план Пекина можно обсудить, Россия всегда открыта для переговорного процесса».

Кроме того, Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР, отметил «эффективность китайской экономики и управления».

Си Цзиньпин назвал Путина «дорогим другом».

20 марта Си Цзиньпин находится с визитом в Москве, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами «мирного плана».



Президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.