Лавров на встрече с Рубио повторил старые тезисы Кремля, госсекретарь США заявил о «новом подходе» к войне

11 июля, 11:58
Сергей Лавров во время встречи повторил тезисы российской пропаганды (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио повторил старые тезисы Кремля в вопросе войны России против Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

По словам Лаврова, он подтвердил ту позицию, которую ранее озвучивал российский диктатор Владимир Путин, в частности, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом 3 июля.

Отмечается, что Лавров также передал Рубио «подборку цитат» президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников о «необходимости уничтожать россиян».

Глава российского МИД также заявил, что не обсуждал с Рубио аудиофайл, который содержит угрозы Трампа «разбомбить» Москву.

В то же время Рубио заявил, что Россия якобы предложила США «новый и другой подход» по урегулированию войны в Украине, не вдаваясь в детали.

«Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я сегодня передам президенту», — сказал он во время пресс-конференции.

Встреча Рубио и Лаврова: что известно

10 июля в Кулуа-Лумпуре (Малайзия) прошла встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

Переговоры продолжались 50 минут. Со стороны Соединенных Штатов на переговорах присутствовали заместитель госсекретаря по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа Майкл Энтон.

Со стороны РФ — и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран. Российская сторона также поднимала вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США.

Предыдущая личная встреча Рубио и Лаврова состоялась в феврале в Эр-Рияде. Дипломаты также неоднократно общались по телефону, пытаясь достичь договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной, однако без успеха из-за отказа страны-агрессора.

