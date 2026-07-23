Рубио и Лавров встретились, но ни о чем не смогли договориться — Магда (Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире Radio NV — о результатах встречи госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова на Филиппинах.

Директор Института мировой политики Евгений Магда

Что касается Филиппин — это, во-первых, традиционное место встречи; я имею в виду Юго-Восточную Азию, форум стран АСЕАН. Американцы и россияне встречаются там практически каждый год. То есть это своего рода традиция. Это во-первых.