В Госдепе ответили, почему Рубио ведет переговоры с Лавровым, пока РФ наносит рекордные удары по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, Малайзия, 10 июля 2025 года (Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS)

Встреча государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не отрицает того факта, что Вашингтон осуждает массированные российские удары по Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга 10 июля.

Брюс спросили, почему Лавров заслуживает встречи с Рубио в то время, как РФ осуществляет рекордные атаки на украинские города.

Реклама

В ответ пресс-секретарь сказала, что при администрации Джо Байдена считалось ненужным разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому с ним не говорили три года.

«Это не тот путь, которым можно прийти к какому-то взаимопониманию или согласию, или усилиям, чтобы остановить любую резню и страдания. Вы должны говорить со всеми в любой момент, когда речь идет о тех, кто вовлечен в ситуацию», — утверждает она.

Брюс также отметила, что Вашингтон имеет «рычаги влияния» благодаря «идеям и силе» президента США Дональда Трампа и «эффективности» госсекретаря Рубио.

Однако, по ее словам, США осуждают усиление российских ударов по Украине.

«Президент четко дал понять, что они являются отвратительными. Я могу сказать вам здесь, что мы решительно осуждаем эскалацию нападений России на Украину и выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших. Каждую неделю мы видим сообщения о том, что Россия устанавливает новые рекорды по масштабам своих воздушных атак. Каждая нация хочет иметь рекорды, но не такие», — добавила пресс-секретарь.

10 июля в Кулуа-Лумпуре (Малайзия) прошла встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Российские СМИ сообщали, что переговоры продолжались 50 минут.

Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран. Российская сторона также поднимала вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США, пишет Радио Свобода.

После переговоров Рубио заявил, что США и Россия обменялись новыми идеями относительно мирных переговоров о прекращении войны против Украины.

Их предыдущая личная встреча состоялась в феврале в Эр-Рияде. Дипломаты также неоднократно общались по телефону, пытаясь достичь договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной, однако без успеха из-за отказа страны-агрессора.

9 июня российские войска атаковали Украину ночью рекордным количеством целей — 741, в том числе 728 дронами, 7 крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал, сообщали Воздушные силы ВСУ.