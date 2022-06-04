Третья встреча стран рамштайнской оборонной коалиции состоится в Брюсселе 15 июня — министр обороны США 4 июня, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Глава Минобороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS / Pascal Rossignol)

Глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что третья встреча стран рамсштайнского альянса, посвященная оборонной поддержке Украины, состоится в Брюсселе 15 июня.

«Я отправлюсь в Брюссель для организации следующей личной встречи Контактной группы по обороне Украины. Там будут лидеры в области обороны буквально со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине на фоне неспровоцированного вторжения России», – написал Остин в Twitter.

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Также Остин в Брюсселе примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО, на которой планируется обсуждение вступления Швеции и Финляндии и ответы на вторжение России в Украину.

Первая встреча коалиции из 40 стран в поддержку Украины прошла в немецком Рамштайне 26 апреля. На встрече согласовали оборонную помощь Украине. Вторая расширенная встреча состоялась 23 мая онлайн-формате на уровне министров обороны 44 стран.

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