Третья встреча стран рамштайнской оборонной коалиции состоится в Брюсселе 15 июня — министр обороны США

4 июня, 22:14
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Глава Минобороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS / Pascal Rossignol)

Глава Минобороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS / Pascal Rossignol)

Глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что третья встреча стран рамсштайнского альянса, посвященная оборонной поддержке Украины, состоится в Брюсселе 15 июня.

«Я отправлюсь в Брюссель для организации следующей личной встречи Контактной группы по обороне Украины. Там будут лидеры в области обороны буквально со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине на фоне неспровоцированного вторжения России», – написал Остин в Twitter.

Видео дня

Также Остин в Брюсселе примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО, на которой планируется обсуждение вступления Швеции и Финляндии и ответы на вторжение России в Украину.

https://twitter.com/SecDef/status/1533107303112638470

Первая встреча коалиции из 40 стран в поддержку Украины прошла в немецком Рамштайне 26 апреля. На встрече согласовали оборонную помощь Украине. Вторая расширенная встреча состоялась 23 мая онлайн-формате на уровне министров обороны 44 стран.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Минобороны США Ллойд Остин Война России против Украины

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