«Заявление Путина очень интересно». В Госдепе США прокомментировали встречу Си Цзиньпина с российским диктатором 16 сентября, 21:39 Си Цзиньпин в Узбекистане, 15 сентября 2022 года (Фото:2022. REUTERS/Florence Lo)

Заместительница госсекретаря США Венди Шерман в пятницу, 16 сентября, заявила, что отношения между Россией и Китаем «необязательно основаны на доверии и объединении усилий по всем вопросом».

В эфире Washington Post Live представительница Госдепартамента США сказала, что, по ее мнению, глава КНР Си Цзиньпин «ищет для себя выгоду, в то время как Россия продолжает неспровоцированное и ужасное вторжение в суверенную страну Украину». По ее мнению, это не согласуется со словами Си Цзиньпина о суверенитете и территориальной целостности Китая.



Видео дня

«Это не полноценный союз во всех отношениях и формах, но они точно будут работать вместе и сотрудничать ради выгоды», — считает Шерман.



Она также назвала «интересными» замечание российского диктатора Владимира Путина об «обеспокоенности Си Цзиньпина» его действиями в Украине: «Очень интересно, что Путин это сказал».

Си Цзиньпин встретился с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане 15 сентября впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Глава кремлевского режима упомянул об «озабоченности» Китая в связи с войной в Украине, похвалив при этом его «сбалансированную» позицию.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.