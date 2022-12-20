«Очередной танец». Кулеба оценил итоги встречи Путина и Лукашенко в Минске 20 декабря, 15:25 Диктаторы Путин и Лукашенко встретились в Минске, чтобы обсудить дальнейшие действия в войне против Украины (Фото:Sputnik/Andrey Stasevich/Belarusian Presidential Press Office via Reuters)

На встрече диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске 19 декабря не было принято критических решений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во время брифинга он назвал их переговоры «очередным танцем».

«Встреча Путина и Лукашенко — это очередной танец в их исполнении. По той информации, которой мы обладаем на данный момент, на этой встрече не было принято каких-то критических решений», — отметил Кулеба.

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Украинский министр добавил, что Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию деятельности российских вооруженных сил.

«Мы можем говорить, что ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси и определенная часть ее военной инфраструктуры в целом находятся под контролем РФ и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы. Но ничего драматического на этой встрече не произошло», — сказал глава МИД Украины.

Он добавил, что скоро планируется еще одна встреча диктаторов.

Кулеба также заверил, что украинцы «готовы к любым сценариям».

«О чем бы они между собой ни договаривались, Украина к этому готова», — резюмировал министр.

19 декабря Путин впервые за последние три года прибыл в Минск на встречу с Лукашенко. Официально они обсуждали вопросы, касающиеся «союзного государства», в частности, энергетику и экономику. Белорусский диктатор заявил, что сейчас «фактически определяется будущее белорусского и российского народов».

После двухчасовых переговоров Лукашенко также сказал, что они с Путиным «обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений» и «дальше будет легче».

Переговоры двух диктаторов прошли на фоне предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины.