Путин поедет давить на Лукашенко и пугать украинцев возможным наступлением со стороны Беларуси — ISW 17 декабря, 07:31 Владимир Путин (Фото:РИА Новости)

Российский диктатор Владимир Путин может лететь в Минск в понедельник, 19 декабря, на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко для того, чтобы еще раз надавить на него и усилить информационную кампанию о возможном новом наступлении российских войск с территории Беларуси.

Об этом говорится в новом своде американского Института изучения войны по итогам 17 декабря.

Эксперты предполагают, что Путин, вероятно, будет давить на Лукашенко, чтобы обсудить уступки в российско-белорусской интеграции, неуточненные военно-политические вопросы и выполнение программ Союзного государства на встрече 19 декабря первой встречи Путина с Лукашенко в Минске с 2019 года.

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Как отмечают в ISW, Лукашенко уже создает информационные условия для отклонения российских интеграционных требований, как он это делал в течение десятилетий.

Кроме того, отмечают в институте, визит Путина в Минск может свидетельствовать о том, что диктатор пытается создать условия для новой оценки наиболее опасного курса действий: возобновление наступления на Украину, возможно, на север Украины или на Киев, зимой 2023 года.

Эксперты добавляют, что ISW оценивает вероятность российского вторжения в Украину с территории Беларуси как низкую, но возможную. А встреча двух диктаторов — «усилить российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси».

13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеспособности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не следует ожидать нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.