В Кремле ответили, планируется ли встреча Ким Чен Ына с Путиным 5 сентября, 13:58 СМИ анонсировали приезд Ким Чен Ына к Путину, в Кремле ушли от ответа (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via Reuters/File Photo)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос о возможной встрече главы КНДР Ким Чен Ына с Владимиром Путиным.

Он заявил журналистам, что эту информацию не может подтвердить, пишут пропагандистские РИА Новости.

«Нет, не можем. У нас нечего сказать вам по этой теме», — сказал Песков.

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Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Путин и Ким Чен Ын планируют встретиться в сентябре, чтобы обсудить поставки оружия стране-агрессору РФ.

По данным издания, российская сторона хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР — передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

Ким Чен Ын называл развязанную против Украины российскую полномасштабную войну «священной борьбой» и заявлял о желании строить сильное государство вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.



