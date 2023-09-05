Переговоры Кремля с Северной Кореей о поставках оружия доказывают, что западные санкции действуют — Белый дом 5 сентября, 22:59 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В Белом доме убеждены, что переговоры между КНДР и Кремлем о потенциальных поставках оружия доказывают, что экономические санкции против России привели к сокращению оборонной промышленности страны-агрессора.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

«Мы продолжим призывать к этому и будем продолжать призывать Северную Корею соблюдать свои публичные обязательства не поставлять в Россию оружие, которое в конечном итоге приведет к гибели украинцев», — сказал Саливан.

Видео дня

По его словам, США не видели, чтобы оккупанты поставляли России большие объемы боеприпасов или другой военной техники для войны на Украине.

Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность предоставления Северной Кореей России оружия «в течение достаточно долгого времени», и вполне возможно, что в ближайшем будущем глава КНДР Ким Чен Ын может встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным для обсуждения этого вопроса.

«Мы также ввели санкции, конкретные целевые санкции, чтобы попытаться сорвать любые попытки использовать Северную Корею в качестве канала или источника оружия, идущего в Россию», — сказал Салливан.

Накануне американские СМИ сообщали, что диктаторы России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын планируют встретиться в сентябре, чтобы обсудить поставки оружия стране-агрессору РФ.