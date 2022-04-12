«Попытка усилить позиции в ЕС». Директор Института мировой политики о выгодах Австрии от визита канцлера к Путину — интервью 12 апреля, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Карл Нехаммер в Москве, 11 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Визит австрийского канцлера Карла Негаммера в Москву следует воспринимать как попытки Вены усилить свои позиции в ЕС, при этом он открывает определенное пространство для политических действий, рассказал в эфире Радио НВ Евгений Магда, директор Института мировой политики.

— Карл Негаммер — это человек, который все еще согласился выполнять функцию челночной дипломатии, я правильно понимаю?

— Я бы сказал несколько иначе: он пытается стать одним из посредников. На самом деле в современном мире посредничество, тем более посредничество в войне между крупнейшим государством мира по размерам и крупнейшей европейской страной, между страной, в которой есть ядерное оружие и отказавшейся добровольно от ядерного оружия страной, — такое посредничество может принести определенные политические дивиденды. К тому же Австрия не является членом НАТО и это открывает ей определенное пространство для действий. Я, откровенно говоря, сначала предполагал, что Негаммер уже прилетал в Киев на прошлой неделе с предложениями Путина, но думаю, что это все-таки не так, у него был какой-то пакет предложений, которые очевидно показал Владимиру Зеленскому и потом полетел на встречу с Путиным, проходившую около полутора часов без переводчиков и помощников. это действительно были конфиденциальные предложения и думаю, что какие-то вариации если и могут появляться, то они могут появиться или в австрийских медиа как утечка информации для того, чтобы показать свою позицию; или в России, если она будет заинтересована в том, чтобы торпедировать эти переговоры, думаю, что такой интерес, к сожалению, у нее есть.

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— Что это значит для нас? Что просто еще один дипломатический канал, будет ли демонстрировать Австрия позицию касательно поддержки Украины, хотя было заявлено, это не дружеский визит; как только приехал из Украины и собственными глазами увидел неизмеримые страдания, причиненные российской захватнической войной. То есть здесь заявление совершенно четкое и понятное, но какая может быть особая роль Австрии?

— В Австрии действительно достаточно сильное российское влияние, как я увидел в одном из сообщений, Негаммер согласовывал свой визит с Германией, у них есть тандем в вопросах газа. В Австрии, в Баумгартене мощный транспортный газовый хаб и в принципе Австрия тоже заинтересована, например, в восстановлении Nord Stream-2. Но понятно, что это все возможно только после завершения боевых действий, политика – вещь циничная, но европейские политики не будут делать определенные вещи даже в таких условиях, потому что сейчас уровень эмпатии к Украине очень высок в мире в целом и конечно, что не будут идти вопреки существующему общественному дискурсу. Но ряд политиков пытаются стать посредниками, я не исключаю, что Негаммер стремится быть посредником для того, чтобы усилить позиции Австрии в Европейском Союзе; но не думаю, что он в данном случае представляет мнение всего Европейского Союза. Скорее он хочет получить политический результат, который можно было бы конвертировать в увеличение политического влияния.

— Тогда вторая сторона: насколько я понимаю, российская пропаганда использует этот визит как факт признания Путина и что к нему ездят на переговоры лидеры европейских стран, вроде бы, мы не прогнулись «под изменчивый мир», это они прогнулись, они к нам приезжают. Насколько это будет использовано и насколько к этому готов канцлер?

— Человек, который идет на переговоры и выступает в роли посредника, должен иметь кнут, пряник, смирительную рубашку и многие другие вещи, которые нужны настоящему переговорщику. Если говорить всерьез, то обратите внимание, что вчера Лавров заявил, что цель, как они называются, «специальной военной операции», то есть цель войны в Украине – это «прекращение доминирования Соединенных Штатов». Кстати, это не случайный тезис, потому что Путин неоднократно говорил, что он воюет на территории Украины фактически, то есть противодействует Соединенным Штатам, такие тезисы, конечно, звучали и раньше. Песков анонсировал какие-то заявления Путина, посмотрим, какими они будут. Сейчас, мне кажется, еще рано говорить, но в любом случае рассчитывать, что Россия просто возьмет и уйдет, я бы не стал.

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