Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, которой добивался несколько недель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом во вторник, 28 июля, в 10:57 по местному времени на встречу с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Белого дома, лидеры должны обсудить ход войны с Ираном, прогресс в переговорах с Ливаном и расширение Соглашений Авраама.

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По данным CNN, Нетаньяху неделями добивался приглашения в Белый дом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана и предостеречь Трампа от дипломатических уступок Тегерану.

Однако президент США поначалу не хотел проводить эту встречу: некоторые сотрудники Белого дома были раздражены тем, что считали попытками Израиля «продавить» встречу через утечки в СМИ — по словам источника издания, израильская сторона якобы пыталась «добиться того, чтобы встреча состоялась сама собой», подогревая общественные ожидания через прессу.

Возможность для разговора в конечном счете появилась благодаря похоронам сенатора Линдси Грэма.

23 мая газета The New York Times писала, что Израиль, бывший союзником США в войне против тегеранского режима, впоследствии оказался практически полностью отстраненным от мирных переговоров с Ираном — несмотря на то, что Нетаньяху позиционировал себя как друга Трампа.

1 июня стало известно, что Израиль просил США разрешить новые удары по Бейруту — 26 мая Армия обороны Израиля уже нанесла по Ливану более 120 авиаударов.

6 июня NBC News сообщило, что Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля до наивысшего — «критического», поскольку Тель-Авив стремится получить информацию о решениях США касательно Ближнего Востока.