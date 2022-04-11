Рук не пожимали. Канцлер Австрии Нехаммер прокомментировал встречу с Путиным 11 апреля, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Карл Нехаммер во время визита в Киев 9 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что война в Украине должна прекратиться. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на канцелярию Негаммера.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Переговоры Нехаммера с Путиным прошли в подмосковной резиденции диктатора в Ново-Огареве и продолжались около 75 минут. Как отмечает издание, ни рукопожатий, ни совместных фотографий не было — вероятно, из опасений, что Россия может использовать их в своих пропагандистских целях.

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По словам австрийского канцлера, встреча была «очень жесткой и прямой» и не являлась дружественным визитом. Нехаммер хотел сделать все возможное, чтобы добиться прекращения боевых действий или по крайней мере прогресса по гуманитарным вопросам для мирных жителей Украины, пишет Kronen Zeitung. Он призывал открыть гуманитарные коридоры для эвакуации раненых, женщин и детей, в частности, из Мариуполя и других осажденных россиянами украинских городов, и для доставки туда воды и продуктов.

«Несмотря на все разногласия, для меня нет альтернативы поиску прямого диалога с Россией», — цитирует издание Нехаммера.

Во время встречи с Путиным австрийский канцлер дал понять, что санкции против России будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут гибнуть люди. Также Нехаммер коснулся военных преступлений в Буче и других городах, совершенных российскими оккупантами, и заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

«Самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон», — сообщает Kurier со ссылкой на заявление канцлера.



Карл Нехаммер — первый европейский лидер, который лично встретился с Путиным после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

9 апреля канцлер Австрии посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также посетил Бучу и заявил о планах Вены ужесточать санкции против России, пока не закончится война.

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