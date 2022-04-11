Канцлер Австрии заявил, что не испытывает «особого оптимизма» после переговоров с Путиным 11 апреля, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Карл Нехаммер в Москве, 11 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что не испытывает «особого оптимизма». Его заявление на брифинге в Москве цитирует CNN.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

«На данный момент после переговоров с Путиным я не питаю особого оптимизма. Очевидно, что наступление [на востоке Украины] готовится в широких масштабах», — сказал Нехаммер.



Видео дня

В то же время во время переговоров было очевидно, что Путин по-прежнему верит в переговорный процесс между Украиной и Россией в Турции, считает канцлер.

По словам Нехаммера, во время встречи он дал российскому диктатору понять, что его взгляды никто не разделяет:

«Он рассматривает это как некую операцию по обороне Российской Федерации. Он называет это „специальной военной операцией“. Я называю это войной».

Карл Нехаммер — первый европейский лидер, который лично встретился с Путиным после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В понедельник, 11 апреля, он провел переговоры с российским диктатором в подмосковной резиденции последнего в Ново-Огареве.

Канцлер призывал Путина прекратить боевые действия и обеспечить открытие гуманитарных коридоров из заблокированных российскими оккупантами городов. По его словам, встреча была «очень жесткой и прямой» и не являлась дружественным визитом. Он также дал понять, что санкции против России будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут гибнуть люди.

9 апреля канцлер Австрии посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также посетил Бучу и заявил о планах Вены ужесточать санкции против России, пока не закончится война.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.