Министры обороны 40 стран будут каждый месяц встречаться для обсуждения нужд Украины — глава Пентагона 26 апреля, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин во время встречи на базе Рамштайн 26 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

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Во время пресс-конференции Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.



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"…Я знаю, что мы все полны решимости сделать еще больше, чтобы усилить координацию наших усилий… Я с радостью объявляю, что сегодняшняя встреча превратится в ежемесячные встречи контактной группы по самообороне Украины. Контактная группа позволит странам активизировать усилия, координировать нашу помощь и сосредоточиться на победе в нынешней борьбе и [преодолении] предстоящих трудностей".



Глава Пентагона уточнил, что будущие встречи могут быть личными либо проходить в онлайн- или смешанном формате.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии началась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Резников подчеркнул, что для победы и освобождения украинских территорий от российских оккупантов наше стране нужно современное тяжелое вооружение, и поблагодарил партнеров за военную помощь.

Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.



Позже он заявил, что, несмотря на увеличение военной помощи западных союзников, у Вооруженных Сил Украины все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии. 22 апреля Зеленский сказал, что партнеры начали передавать Украине то оружие, о котором она просила.



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