Министры обороны более 40 стран собрались на второе заседание о военной помощи Украине 23 мая, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны США Ллойд Остин 23 мая приветствовал более 40 коллег на онлайн-заседании Контактной группы по Украине — это вторая такая встреча после саммита на авиабазе Рамштайн в Германии.

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Как сообщает CNN, к встрече присоединились еще четыре страны, которые не присутствовали на саммите в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. В заседании участвуют 44 министра обороны, в том числе министр обороны Украины Алексей Резников и его команда, а также представители ЕС и НАТО.



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Остин отметил прогресс, достигнутый после предыдущей встречи, в частности, передачу Австралией, Канадой и Великобританией военной техники Украине. Австралия и Канада поставили нашей стране гаубицы M777, а Великобритания — ракеты Brimstone и «систему обороны ближнего действия», а многие страны приложили усилия для проведения учебных миссий

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Ожидается, что во время встречи 23 мая будет обсуждаться ситуация на фронте в Украине, использование нашей страной международной помощи и неотложные потребности, а также передача другими странами помощи Украине и ее координация.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от встречи Контактной группы решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что группа будет встречаться каждый месяц для обсуждения оборонных потребностей Украины.

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