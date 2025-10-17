Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Анкоридже, Аляска, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Соединенные Штаты расширили обмен разведывательной информацией с Украиной, включив данные о целях, которые расположены в глубине территории РФ. Такое решение — это часть стратегического изменения, которое Вашингтон и Киев надеются использовать для возобновления мирных переговоров с Москвой .

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два информированных источника.

Как говорится в публикации, ожидается, что украинский президент Владимир Зеленский будет настаивать на том, чтобы его американский коллега Дональд Трамп предоставил дополнительное оружие дальнего радиуса действия, которое способно поражать цели на территории РФ.

Это предложение он должен озвучить во время встречи с президентом США в Белом доме в пятницу, 17 октября.

CNN отмечает: в последние дни Трамп дал понять, что готов рассмотреть возможность предоставления Украине оружия дальнего радиуса действия, что свидетельствует об изменении его позиции по войне после неудачного саммита на Аляске.

«Изменение подхода к предоставлению разведывательной информации, которая теперь сосредоточена на энергетических объектах и инфраструктуре, ранее запрещенных для Украины, произошло после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на американской военной базе на Аляске этим летом. Во время этих переговоров Трампу не удалось достичь договоренности с Путиным, которая могла бы положить конец войне», — сообщили телеканалу оба источника.

В материале говорится, что после переговоров на Аляске Соединенные Штаты попытались усилить давление на Путина. В частности, они изменили политику обмена разведывательными данными. Это, как надеется администрация Трампа, изменит позицию российского диктатора относительно продолжения войны.

Один из собеседников CNN рассказал, что Белый дом просил Украину избегать ударов по российской нефтегазовой и энергетической инфраструктуре накануне встречи на Аляске, поскольку официальные лица стремились заключить мирное соглашение с Москвой.

Впрочем, Вашингтон дал Киеву «зеленый свет» на возобновление атак на эти цели после того, как оба лидера покинули Анкоридж без соглашения, сообщил источник.

По словам собеседника, с разрешения Штатов, Украина теперь приняла целенаправленную стратегию нападения на энергоинфраструктуру РФ.

Как утверждает источник CNN, учитывая фактическое замораживание линии фронта и более миллиона погибших, Киев считает, что атаки по российской энергетике являются одним из немногих способов достичь стратегического результата.

«Это война, которой никогда бы не произошло, если бы президент Трамп был президентом, что признал и сам президент Путин, и президент Трамп пытается ее остановить. Президент также договорился об историческом соглашении, которое позволит союзникам НАТО покупать оружие американского производства. Сейчас у нас нет дальнейших объявлений», — сказал чиновник Белого дома.

Относительно поставок Киеву ракет Tomahawk, американский чиновник подчеркнул: независимо от того, что произойдет, вопрос предоставления этого оружия является предметом серьезных обсуждений.

Источник телеканала рассказал, что сам Трамп неоднократно выражал недоумение относительно перспективы того, что Украина будет иметь возможность нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу.

«Во время одного из разговоров после саммита на Аляске Трамп спросил Зеленского, имеют ли его военные возможность нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу. Украинский лидер ответил, что они могли бы это сделать, если бы имели нужное оружие, сообщили источники CNN», — говорится в публикации.

17 октября издание Financial Times написало, что во время саммита на Аляске Путин настолько обременил Трампа псевдоисторической лекцией, что тот был вынужден несколько раз повысить голос и даже пригрозил россиянину уйти со встречи.

17 октября Зеленский встретится с Трампом в Белом доме. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине этого оружия.