Встреча глав МИД G7. Страны продолжат поставки оружия Украине, будут усиливать экономическую и политическую изоляцию РФ — заявление
Министры иностранных дел G7 во время саммита в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия, 13 мая 2022 года (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)
Министры иностранных дел стран Большой семерки пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением глобальной нехватки продовольствия как следствием развязанной Москвой войны.
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Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Германии, которую цитирует Reuters.
Главы МИД G7 договорились продолжать оказывать Украине военную и оборонную помощь «до тех пор, пока это будет необходимым». Ключом к усилению давления на Москву называют запрет или поэтапный отказ стран-членов ЕС от закупки российской нефти, которые, как ожидается, на следующей неделе достигнут соглашения по этому вопросу, даже если Венгрия продолжит выступать против.
«Мы ускорим наши усилия, чтобы уменьшить и прекратить зависимость от российских поставок энергоносителей и как можно скорее, опираясь на обязательства G7 по постепенному прекращению или запрету импорта российских угля и нефти», — говорится в заявлении G7.
Политики заявили, что будут бороться с российской дезинформацией, обвиняющей Запад в проблемах поставок продовольствия по всему миру, а причиной называет якобы экономические санкции против РФ. Также они призвали Китай не помогать России и не оправдывать ее войну против Украины.
В течение 12—14 мая в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн прошла встреча министров иностранных дел стран Большой семерки под председательством Германии. В ней также участвовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвавший G7 конфисковать активы РФ для восстановления Украины.
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