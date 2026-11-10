Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник, 10 ноября, перед началом переговоров министров иностранных дел стран G7 встретится в Париже с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Об этом сообщил вашингтонский корреспондент издания Радио Свобода Алекс Рауфоглу на своей странице в соцсети X.

«График Рубио во вторник в Париже ставит Украину в центр внимания. Он встретится с Сибигой перед тем, как присоединиться к переговорам G7, включая рабочий обед, посвященный поддержке Украины», — написал он.

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Как отметил Рауфоглу, эти встречи проходят на фоне отдельных трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые продолжаются в Абу-Даби.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая подобная встреча с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский — помощник диктатора Владимира Путина. В ее состав войдут представители Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, а также заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин. Рябков впервые принимает участие в переговорах. По данным агентства Bloomberg, Москва направит делегацию более высокого уровня, чем ранее.

Украинскую делегацию, по данным СМИ, возглавил Рустем Умеров, хотя официально Офис президента ее состав не раскрывал. По словам Умерова, в Абу-Даби в эти дни будут присутствовать представители формата E4 — Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также НАТО и Еврокомиссии. Перед переговорами с ними, как анонсировал Джаред Кушнер, встретятся спецпосланники США.

8 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию будет озвучивать Франция. В Кремле же заявили, что встречи пройдут без участия Европы.