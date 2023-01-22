«Сколько будет нужно»: Макрон и Шольц заявили о непоколебимой поддержке Украины 22 января, 16:34 Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон в Париже 22 января (Фото:REUTERS/Benoit Tessier/Pool)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 22 января, провели встречу в Париже, во время которой сказали, что будут непоколебимо поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает Le Figaro.

В частности, Макрон сказал о том, что Франция и Германия будут поддерживать украинский народ "во всех сферах".

"После 24 февраля наш союз не был ни разделен, ни уклонялся от своих обязанностей", - отметил он.

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А канцлер Германии заметил, что необходимую помощь будут оказывать «сколько будет нужно».

«Вместе как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира», — сказал Шольц.

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В то же время он назвал Германию и Францию «локомотивом Европы».

"Будущее, как и прошлое, зависит от сотрудничества наших двух стран", - добавил Шольц.