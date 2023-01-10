Лубинец и Москалькова проведут переговоры при участии Турции: украинский омбудсмен сообщил подробности 10 января, 16:07 Лубинец встретится с Москальковой в Анкаре, на переговорах также будет представитель Турции (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Переговоры украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и омбудсмена страны-агрессора России Татьяны Москальковой в Анкаре касательно обмена пленных гражданских и военных пройдут при участии представителя Турции.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека на пресс-конференции в Турции, пишет Укринформ.

«Встреча запланирована. Сегодня турецкий омбудсмен выступил с инициативой проведения этой встречи в расширенном формате. Не хочу раскрывать сейчас ее детали, через несколько дней вы сами все увидите. Самое главное для нас и для Турции — мы не хотим проводить встречи ради встречи, мы хотим достичь конкретных результатов», — отметил Лубинец.

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Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч отметил, что намерен встретиться с Москальковой, а затем пройдет встреча в трехстороннем формате.

«Планируем обсудить вопросы, касающиеся прав человека, прав детей, а также определить „дорожную карту“ по обмену раненых военных. Мы надеемся, что такая встреча важна, как и то, чтобы достигнутые нами договоренности были не просто закреплены на бумаге, но выполнены», — добавил он.

8 января Лубинец сообщил, что через несколько дней встретится с Москальковой в Турции. Детали переговоров не сообщались.

2 января украинский омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что планирует встретиться с российской «коллегой» в этом же месяце. Тогда он сказал, что Россия хочет обсуждать возврат гражданских заложников на отдельной площадке.

