Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западных союзников оказывать давление на Россию, а не на Украину, чтобы прекратить войну и заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на мир .

Об этом он написал в соцсети X.



Туск подчеркнул, что ни один из западных лидеров не имеет права требовать от президента Украины Владимира Зеленского уступок агрессору.

«Никто из нас не должен давить на Зеленского, когда речь идет о территориальных уступках. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Умиротворение никогда не было путем к справедливому и прочному миру», — заявил польский премьер.

Его слова прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы призвал Владимира Зеленского согласиться на условия Путина по прекращению войны, предупредив, что иначе «Россия уничтожит Украину».

Последние переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, во время этого разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Кроме того, по данным собеседников издания, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но перед переговорами должна пройти «тщательная подготовка».

По его словам, сначала все вопросы должны проработать министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они планируют провести телефонный разговор, а затем — личную встречу, во время которой согласуют все организационные моменты.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, опубликованном 19 октября заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС, и выразил мнение, что частью такого давления может стать поставка Украине американских ракет Tomahawk.