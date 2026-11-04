Китай подтвердил проведение консультаций с США и Россией по поводу трехсторонней встречи лидеров

4 ноября, 14:41
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Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, 15 мая 2026 года (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, 15 мая 2026 года (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь с США и Россией по поводу возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров Китая, России и США», — заявила Мао Нин на брифинге в Пекине, отвечая на вопросы журналистов.

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Как отмечает Bloomberg, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин ранее уже публично выразили заинтересованность в такой встрече.

Журналисты подчеркивают, что такой саммит стал бы важной вехой в усилиях РФ по выходу из международной изоляции после вторжения в Украину. Кроме того, встреча потенциально позволила бы Си Цзиньпину выступить посредником в налаживании контактов между Трампом и Путиным.

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Потенционная встреча лидеров США, Китая и России — что известно

18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о завершении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.

В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры США, России и КНР могут встретиться на саммите АТЭС, который пройдет 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Трамп сказал, что открыт к участию в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что пока не дал согласия на встречу, но сделает это, если лидеры Китая и РФ захотят ее провести.

Британское издание The Guardian в редакционной статье от 19 октября написало, что переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. Журналисты подчеркнули, что Европа должна противостоять попыткам сильных государств решать судьбу других стран.

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21 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи российского диктатора с лидерами Китая и США во время саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.

3 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица США, Китая и РФ уже две недели ведут непубличные переговоры о трехстороннем саммите, а Вашингтон и Москва оказывают давление на Пекин, чтобы тот согласился выступить в роли организатора.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   США Россия Китай Дональд Трамп Си Цзиньпин

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