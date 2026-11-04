Китай подтвердил проведение консультаций с США и Россией по поводу трехсторонней встречи лидеров

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, 15 мая 2026 года (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь с США и Россией по поводу возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу возможной встречи лидеров Китая, России и США», — заявила Мао Нин на брифинге в Пекине, отвечая на вопросы журналистов.

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Как отмечает Bloomberg, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин ранее уже публично выразили заинтересованность в такой встрече.

Журналисты подчеркивают, что такой саммит стал бы важной вехой в усилиях РФ по выходу из международной изоляции после вторжения в Украину. Кроме того, встреча потенциально позволила бы Си Цзиньпину выступить посредником в налаживании контактов между Трампом и Путиным.

Потенционная встреча лидеров США, Китая и России — что известно

18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о завершении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.

В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры США, России и КНР могут встретиться на саммите АТЭС, который пройдет 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Трамп сказал, что открыт к участию в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что пока не дал согласия на встречу, но сделает это, если лидеры Китая и РФ захотят ее провести.

Британское издание The Guardian в редакционной статье от 19 октября написало, что переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. Журналисты подчеркнули, что Европа должна противостоять попыткам сильных государств решать судьбу других стран.

21 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи российского диктатора с лидерами Китая и США во время саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.

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3 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица США, Китая и РФ уже две недели ведут непубличные переговоры о трехстороннем саммите, а Вашингтон и Москва оказывают давление на Пекин, чтобы тот согласился выступить в роли организатора.