Китай подтвердил дату встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Во время встречи лидеры планируют обсудить сдерживание ядерных вооружений (Фото: REUTERS/Andrei Bok)

Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь состоится встреча лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина.

Об этом 16 ноября сообщается на официальном сайте МИД Китая.

Внешнеполитическое ведомство Китая заявило, что 19 ноября Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу с участием Трампа и Путина. При этом в сообщении не уточнялась повестка дня переговоров.

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Ранее Трамп заявлял журналистам, что во время визита в Китай рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином и Путиным. Он анонсировал обсуждение денуклеаризации и войны в Иране.

13 ноября таблоид The New York Post сообщил, что Трамп планирует встретиться с лидерами 19 ноября на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.